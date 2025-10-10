القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية إلى 52 مرشحًا مع ختام اليوم الثالث لتلقي طلبات الترشح، والذي جرى اليوم الجمعة، بمحكمة شمال بنها الابتدائية، منذ فتح باب الترشح يوم الأربعاء الماضي.

وتلقت لجنة تلقي الطلبات، برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية ورئيس لجنة متابعة سير العملية الانتخابية، والمستشار شفيق سعيد مساعد رئيس المحكمة، وأمانة ياسر جاد أمين عام المحكمة، طلبين جديدين من مرشحين مستقلين خلال اليوم الثالث.

وأظهرت الكشوف الأولية للترشح تقدم 8 مرشحين عن حزب مستقبل وطن، ومرشح واحد عن حزب الشعب الجمهوري، و3 مرشحين عن الجبهة الوطنية، و4 مرشحين عن حزب حماة الوطن، إلى جانب عدد من المستقلين الذين يخوضون المنافسة في الدوائر المختلفة بالمحافظة.