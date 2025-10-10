بدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بدأت أعمال فرز أصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء القليوبية، والتي أُغلقت صناديق الاقتراع بها عقب انتهاء عملية التصويت مساء اليوم، وسط متابعة من المرشحين ومندوبيهم.

وشهدت العملية الانتخابية، إقبالًا من الأطباء على الإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النقابة الفرعية، وسط إجراءات تنظيمية وتأمينية مشددة لضمان سير العملية بشفافية.

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة المشرفة على الانتخابات النتائج النهائية فور الانتهاء من أعمال الفرز والمراجعة.