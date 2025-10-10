قبل استئناف محاكمتها غداً.. ماذا فعلت قاتلة أطفال دلجا الستة في الجلسة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت لجان انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الجمعة، إقبالًا ملحوظًا من أعضاء الجمعية العمومية في الساعات الأخيرة قبل إغلاق صناديق الاقتراع، تمهيدًا لبدء عمليات الفرز وإعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي، والتي تُجرى تحت إشراف قضائي كامل من هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار أحمد علي أبو شرف رئيس النيابة، حيث يبلغ عدد الأطباء الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات 9482 طبيبًا.

وأكد الدكتور أحمد سعيد رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن أعمال التصويت سارت بشكل منظم وهادئ داخل اللجان الانتخابية، وسط حضور كبير للأطباء وحرص على المشاركة، مشيرًا إلى أن اللجنة استكملت كافة الاستعدادات منذ الصباح الباكر لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة حتى إغلاق اللجان في الموعد المحدد.

وأوضح أن إجمالي عدد المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالقليوبية بلغ 13 مرشحًا بعد تنازل أحد المرشحين على مقعد فوق السن، حيث ترشح 8 أطباء تحت السن (أقل من 15 سنة قيد) وهم: أسماء سعيد أحمد، محمد سيد حمدي، أحمد إبراهيم القاضي، عماد الدين محمود، محمد حسن شكري، مصطفى فتحي إبراهيم، أحمد محمد إبراهيم، مصطفى خليل محمد.

كما ترشح 5 أطباء فوق السن (أكثر من 15 سنة قيد) وهم: أحمد أنور كمال، إسلام محمد السيد، أحمد عمر محمد، راشد محمد الهادي حشاد، رجب فتوح هريدي.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن التصويت يشمل انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة أطباء القليوبية بالإضافة إلى انتخابات النقابة العامة للأطباء، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الطبيب الراغب في التصويت قد سدد اشتراك النقابة حتى عام 2024، مع إمكانية السداد داخل مقر اللجنة طوال يوم الانتخابات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عجلان أمين عام النقابة، أن الطبيب يقوم باختيار مقعدين تحت السن ومقعدين فوق السن لمجلس النقابة الفرعية بالقليوبية، إلى جانب اختيار 7 أعضاء ممثلين عن النقابة العامة (3 فوق السن، 3 تحت السن، وعضو عن منطقة وسط الدلتا).

فيما أشار الدكتور هشام سعيد الأمين العام المساعد للنقابة، إلى أن عملية التصويت تمت وسط إشراف قضائي كامل، وأن انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء تأتي في إطار حرص النقابة على تجديد دمائها وتفعيل المشاركة بين أعضاء الجمعية العمومية بما يخدم المهنة ويرتقي بمستوى الخدمات النقابية المقدمة للأطباء.