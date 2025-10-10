محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير الأوقاف والمفتي والمسلماني بمكتبه (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

استقبل اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمكتبه عقب أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبوبكر الصديق، كلًّا من: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والأستاذ أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام.



أتى ذلك على هامش زيارتهم للمشاركة في الفعاليات الرسمية للاحتفال بالعيد القومي الـ74 للمحافظة.

وجاء ذلك بحضور كل من: الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والفريق أشرف عطوة، نائب رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد عامر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري، والشيخ عبدالخالق عطيفي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسماعيلية، والدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالمحافظة.

ورحّب المحافظ بضيوف الإسماعيلية، مؤكدًا أن الاحتفال بالعيد القومي يجسد ملحمة وطنية خالدة، تستحضر بطولات أبناء المحافظة وصمودهم التاريخي في مواجهة الاحتلال الإنجليزي عام 1951، وتعاونهم مع أبطال القوات المسلحة في صد العدوان خلال حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 بمنطقة الدفرسوار.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الذكرى العطرة ترسخ قيم الانتماء والفخر الوطني، وتؤكد استمرار روح البطولة والعطاء عبر الأجيال.

وأعرب الضيوف عن تقديرهم لمحافظة الإسماعيلية وأبنائها؛ حيث أكد وزير الأوقاف أن المشاركة في هذه المناسبة تمثل واجبًا وطنيًا وفرصة لتجديد التأكيد على القيم الدينية والوطنية الجامعة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن العيد القومي يرسخ في الوجدان قيمة التضحية والفداء دفاعًا عن الوطن، وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بجهود المحافظة في إحياء تاريخها العريق، مؤكدًا حرص الإعلام الوطني على إبراز مثل هذه المناسبات التي تجسد وحدة المصريين وصلابة إرادتهم.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ الإسماعيلية الدروع التذكارية لكل من وزير الأوقاف، ومفتي الديار المصرية، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام؛ تقديرًا لدورهم الوطني ومشاركتهم الفاعلة في الاحتفالات القومية للمحافظة.