خلاف جيرة يتحول إلى مأساة.. مقتل شاب وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بالأقصر

كتب : محمد محروس

02:50 م 10/10/2025

جثة - أرشيفية

الأقصر - محمد محروس:

لقي شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران في مشاجرة دامية شهدتها قرية المريس التابعة لمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، بعد أن تحولت خلافات بين جيران إلى تبادل لإطلاق النار.

وتشير التحريات الأولية إلى أن مشادة كلامية نشبت بين طرفين من الأهالي بسبب خلافات سابقة، قبل أن تتطور سريعًا إلى اشتباك مسلح، أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، وإصابة رجل ستيني وشاب في مقتبل العمر بإصابات بالغة.

وعقب وقوع الحادث، انتقلت قوة من مباحث مركز أرمنت إلى موقع الواقعة، وفرضت كردونًا أمنيًا في محيط المنطقة للسيطرة على الموقف ومنع تجدد الاشتباكات.

ونُقل المصابون إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي الرعاية الطبية، وتم إيداع جثة القتيل بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث.

مقتل شاب مشاجرة محافظة الأقصر مشادة كلامية

إعلان

إعلان

