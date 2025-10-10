الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أهمية الدور المجتمعي الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، من خلال تقديم أنشطة وفعاليات وبرامج توعوية وتدريبية تستهدف جميع الفئات العمرية، وتسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن الإدارة العامة للرياضة واصلت صباح اليوم الجمعة، تنفيذ فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، ضمن مبادرة "لياقة المصريين"، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأشار "عبد العظيم" إلى أن البرنامج يهدف إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين الأسر الشرقاوية بمختلف الفئات العمرية (رجال – سيدات – أطفال)، وتشجيعهم على ممارسة أنشطة بدنية متنوعة تشمل المشي والجري والتمارين الرياضية، لما لها من أثر إيجابي على الصحة العامة واللياقة البدنية.

وأضاف وكيل الوزارة أن فعاليات البرنامج تُقام كل يوم جمعة في الساعة الثامنة صباحًا بعدد من مدن ومراكز المحافظة مثل أبو حماد، الحسينية، والإبراهيمية، بمشاركة منشطين رياضيين من المديرية، مع توفير كافة أدوات التدريب من كرات، أقماع، ووسائل رياضية متنوعة، بهدف توسيع قاعدة الممارسين وجعل الرياضة أسلوب حياة يومي يساهم في الوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة العامة.