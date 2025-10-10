لمدة 20 ساعة.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بالإسكندرية غدًا

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عن قطع المياه، غدًا السبت، عن 3 مناطق شرقي المحافظة، بسبب أعمال تطوير وتوسعة طريق مصطفى كامل بمنطقة المنتزه.

وأفاد بيان الشركة أن القطع سيبدأ من الساعة 10 صباحًا ويشمل مناطق: المعمورة، أبو قير، وخط الطابية، ومن المقرر أن تستمر الأعمال لمدة 20 ساعة.

وأشار البيان إلى أن قطع المياه يأتي نتيجة رفع كفاءة محطة المعمورة وترحيل الخط الناقل للمياه قطر 1500 مم بجوار قسم شرطة المنتزه ثالث، ضمن خطة تطوير الطريق.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة أنه سيتم توفير سيارات مياه للمناطق المتضررة حتى عودة المياه بالضغوط الطبيعية فور انتهاء أعمال الترحيل.