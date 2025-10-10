بالصور- فحص 1383 مواطنًا ضمن قافلة طبية مجانية في بني سويف

منافسة قوية في انتخابات "أطباء أسيوط" على مقاعد التجديد النصفي (فيديو وصور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية بقرية شاويش بمركز اهناسيا، اليوم الجمعة، بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على 1383 مواطنًا في 7 تخصصات، هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والأسنان، مع الالتزام بإجراءات وقائية مشددة.

كما تم إجراء 51 تحليل دم وطفيليات، و7 حالات أشعة، و85 موجة فوق صوتية لتقديم تشخيص دقيق للمستفيدين.

وتضمنت فعاليات القافلة ندوات تثقيفية وصحية شملت 160 مواطنًا حول الأمراض المعدية مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا المستجد، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية، والبلهارسيا، بالإضافة إلى الأمراض غير المعدية مثل ارتفاع الضغط والسكر والسمنة، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية والمنزلية، والتغذية السليمة للحوامل والأطفال وكبار السن، مع متابعة الحمل وعلامات الخطورة.

وأكدت المديرية أن هذه القوافل تأتي في إطار جهود وزارة الصحة لتحسين الخدمات الصحية في القرى، ورفع مستوى الوعي الصحي بين المواطنين في مختلف التخصصات الطبية.