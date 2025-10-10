السيطرة على حريق داخل مخزن مواد غذائية في قليوب

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن مواد غذائية في شقة بالدور الأرضي بمنطقة منطى التابعة لمركز قليوب، دون وقوع أي خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع الحريق داخل شقة تستخدم كمخزن للمواد الغذائية.

وانتقلت على الفور قوات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، حيث جرى محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة على الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

وأسفر الحريق عن تلفيات ببعض محتويات المخزن، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وجرى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحريق ورفع الأدلة لتحديد سبب اندلاعه بدقة، فضلًا عن إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.