حريق يلتهم مخزن منتجات ورقية بقرية باسوس في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

اندلع، اليوم الجمعة، حريق داخل مخزن منتجات ورقية بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، ما أسفر عن تلفيات جسيمة في محتويات المخزن دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية، باندلاع الحريق داخل أحد المخازن بالقرية.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء بقيادة فريق من الضباط والمجندين، حيث جرى محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها للعقارات والمحال المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل.

وكشفت المعاينة المبدئية أن النيران التهمت كميات كبيرة من المناديل الورقية المخزنة، ما أدى إلى تلفيات كبيرة بالمكان.

وجرى انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الموقع ورفع الأدلة لتحديد سبب الحريق بدقة وحصر الخسائر المادية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

ويأتي ذلك ضمن جهود أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية في الاستجابة السريعة للبلاغات الطارئة وحماية الأرواح والممتلكات.