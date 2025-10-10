إصابة شخصين في انهيار جزئي لعقار بمنطقة كرموز بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أصيب شخصان، صباح اليوم الجمعة، إثر انهيار جزئي لعقار قديم مكون من طابقين بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغًا يفيد بسقوط أجزاء من عقار بشارع أغادير بمنطقة كرموز، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة سقوط أجزاء من العقار، وأسفر ذلك عن إصابة اثنين جرى نقلهما إلى مستشفى كرموز لتلقي العلاج اللازم.

تحرر عن ذلك محضرا بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.