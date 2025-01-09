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حريق بمخزن داخل دار أيتام في كرموز بالإسكندرية

10:24 م الخميس 09 يناير 2025
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    حريق بمخزن داخل دار أيتام في كرموز (2)
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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

اندلع حريق، مساء اليوم الخميس، بمخزن أخشاب ملحق بدار أيتام خالية؛ في منطقة كرموز غربي الإسكندرية؛ دون وقوع إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية إخطارًا باندلاع حريق داخل منشأة بشارع الناصرية أمام مركز شباب كرموز بدائرة قسم شرطة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء والإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن المنشأة المشار إليها عبارة عن دار أيتام خالية، والمبنى مكون من 3 أدوار، واندلع حريق داخل مخزن أخشاب ملحق بها.

كشفت المعاينة نشوب حريق بمخزن أخشاب ملحق بالمنشأة، ما تسبب في التهام النيران لمحتوياته دون حدوث إصابات.

تمت السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي المنشأة؛ وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

الإسكندرية دار أيتام قسم شرطة كرموز حريق بمخزن أخشاب النيابة العامة
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