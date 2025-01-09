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3 مصابين في حادث تصادم شمالي قنا

10:08 م الخميس 09 يناير 2025

إسعاف (7)

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قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 3 شباب، اليوم الخميس، في تصادم موتوسيكلين خلف شركة السكر في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين خلف شركة السكر في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص، تأكدت إصابة كل من: "أ.ح.ع"، يبلغ من العمر 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسن.م.أ"، يبلغ من العمر 18 عامًا، و"محمد.أ.خ"، يبلغ من العمر 22 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مديرية أمن قنا مركز نجع حمادي الإسعاف حادث تصادم إصابة 3 أشخاص مستشفى نجع حمادي العام
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