3 مصابين في حادث تصادم شمالي قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أُصيب 3 شباب، اليوم الخميس، في تصادم موتوسيكلين خلف شركة السكر في مدينة نجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكلين خلف شركة السكر في مركز نجع حمادي.

وبعد الفحص، تأكدت إصابة كل من: "أ.ح.ع"، يبلغ من العمر 28 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، و"حسن.م.أ"، يبلغ من العمر 18 عامًا، و"محمد.أ.خ"، يبلغ من العمر 22 عامًا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات، حيث كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.