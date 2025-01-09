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الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإبراهيمية بالشرقية

08:14 م الخميس 09 يناير 2025

الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية في الإبر

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الشرقية - ياسمين عزت:

دفعت الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، منذ قليل، بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بشارع البوستة بمدينة الإبراهيمية.

وكانت مديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع البوستة في مدينة الإبراهيمية.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، وتبين أن الحريق شب في إحدى الشقق السكنية. وعلى الفور، تم الدفع بسيارتي إطفاء من الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب اشتعال الحريق.

الحماية المدنية حريق شقة سكنية الشرقية مدينة الإبراهيمية
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