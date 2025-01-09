تنفيذ 46 ألف فعالية ضمن مبادرة "بداية" في المنيا خلال 100 يوم

المنيا - جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، حصاد الجهود المبذولة في إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك خلال 100 يوم من انطلاقها.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تنفيذ 46 ألفًا و105 فعاليات متنوعة بمشاركة أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، استهدفت تحسين جودة الحياة لـ20 مليونًا و321 ألف مواطن في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة. وأوضح كدواني أن المبادرة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتهدف إلى تقديم حزمة من البرامج والخدمات المتنوعة لجميع الفئات العمرية لتحقيق العدالة في توزيع الموارد والخدمات.

وفي سياق آخر، أكد كدواني أن الجهود شملت قطاعات متعددة، حيث نظمت مديرية الصحة قوافل طبية استفاد منها أكثر من 3 ملايين مواطن، بينما نفذت مديرية الشباب والرياضة 1044 فعالية استفاد منها 63 ألف شخص.

وفي قطاع التعليم، تم تنفيذ 926 فعالية استفاد منها 388 ألف مواطن، بينما نظمت مديرية الثقافة 456 فعالية متنوعة شملت عروضًا فنية وورشًا استفاد منها 43 ألف مواطن.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة، نفذت المديرية 5528 فعالية استفاد منها 114 ألف مواطن، ونظمت مديرية الطب البيطري 674 نشاطًا لخدمة 258 ألف مستفيد، كما شهدت جهود مديرية التموين تنظيم 1013 فعالية لخدمة 14 مليون مواطن. وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم تنفيذ 306 أنشطة لخدمة 484 ألف مواطن، بينما استفاد 152 ألف مواطن من خدمات قطاع الكهرباء.

كما أضاف المحافظ أن المبادرة شملت أيضًا جهودًا متميزة في تمكين المرأة، حيث نفذ المجلس القومي للمرأة 1471 فعالية استفاد منها 103 آلاف شخص، كما قدمت مكتبة مصر العامة 625 فعالية استفاد منها 39 ألف مواطن.

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