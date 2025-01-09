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قنصل الصين بالإسكندرية: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 6 مليارات دولار 40% منها صينية

06:59 م الخميس 09 يناير 2025

قنصل عام الصين بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد البدري:

تصوير: مصراوي:

أكد قنصل عام الصين بالإسكندرية "يانغ يي" أن عام 2024 شهد زيادة مستمرة في الاستثمارات الصينية بمختلف المجالات في مصر، لافتًا إلى اهتمام الدولتين بالقضايا الاقتصادية والتجارية.

وقال "يي" في لقاء صحفي عُقد اليوم الخميس بمقر قنصلية الصين بالإسكندرية، إنه وفقًا للإحصاءات المصرية، جذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار، منها 40% من الصين.

وأضاف أن مشروع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس استقطب نحو 160 شركة صينية تعمل في مجالات متعددة، مثل الألياف الزجاجية، ومواد البناء الجديدة، ومعدات النفط، والأجهزة الكهربائية عالية ومنخفضة الضغط، وتصنيع الآلات.

وتابع قائلًا: "في عام 2024، قامت العديد من الشركات الشهيرة، مثل ميناء شاندونغ، هايسنس، ونيو هوب، بتكثيف استثماراتها في الإسكندرية، ونحن متفائلون جدًا بمستقبل التعاون بين الجانبين".

كما أكد استعداد بلاده للعمل مع جميع الأطراف في المنطقة لتحقيق التوافقات المهمة بين قادة البلدين، ورفع مستوى العلاقات الثنائية نحو الهدف المشترك لبناء مجتمع مصير مشترك في العصر الجديد، وتعزيز العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر.

وأوضح قنصل عام الصين أن بلاده تسعى لتعزيز الحوار والمفاوضات لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مضيفًا: "بينما نعمل على دعم تقدمنا في عملية التحديث المتبادل، نواصل أيضًا التنسيق الاستراتيجي والتعاون الوثيق للدفاع عن العدالة والإنصاف على الصعيد الدولي". وأشار إلى أن وزيري خارجية الصين ومصر عقدا مؤخرًا حوارًا استراتيجيًا أسفر عن التوصل إلى العديد من التوافقات.

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