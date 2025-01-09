الوادي الجديد تبدأ تطوير منظومة النقل الداخلي وتبحث إطلاق خطوط جديدة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

بدأت محافظة الوادي الجديد في اتخاذ خطوات لتطوير منظومة النقل الداخلي، حيث التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، وفد شركة "مواصلات العاصمة" لبحث تطوير خدمات النقل وإطلاق خطوط جديدة تخدم حركة التنقل داخل المحافظة.

جاء اللقاء بحضور العقيد إيهاب نافع، سكرتير عام المحافظة المساعد، والأستاذ إبراهيم بركة، مستشار المحافظ لشؤون العاصمة الإدارية.

تناول الاجتماع تخصيص حافلات لنقل الركاب إلى العاصمة الإدارية للمحافظة بالتعاون مع الشركة، بالإضافة إلى توجيه المحافظ بدراسة توفير وسائل نقل تربط بين مراكز المحافظة. كما شدد على إعداد دراسة شاملة للسوق المحلية لتحديد أسعار مناسبة تراعي احتياجات المواطنين وتضمن جودة الخدمة.

وفي سياق متصل، أعلنت إدارة المواقف بمحافظة الوادي الجديد فتح باب التقديم لتراخيص سير مركبات أجرة "سرفيس" بمركز الداخلة، بهدف توفير فرص عمل للشباب. وأوضحت أن تقديم المستندات سيكون من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة.