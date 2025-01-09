مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يجري أول عملية تفتيت حصوات باستخدام التنظير الكهرومائي

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى الراجحي بجامعة أسيوط في إجراء أول عملية من نوعها في صعيد مصر لتفتيت حصوات كبيرة في القنوات المرارية باستخدام تقنية التنظير بالقنوات الصفراوية (Spyglass Cholangioscope) والتفتيت الكهرومائي.

تمت العملية تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل، مدير مستشفى الراجحي.

وقال الدكتور شريف كامل، مدير مستشفى الراجحي، إن تقنية التنظير بالقنوات الصفراوية (Spyglass Cholangioscope) والتفتيت الكهرومائي من أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية في مجال مناظير الجهاز الهضمي، حيث تتيح رؤية الحصوات بشكل مباشر وتفتيتها بدقة عالية، مما يضمن نتائج أكثر أمانًا وفعالية للمرضى.

وتابع: "تشكل الفريق الطبي من الدكتور محمد أبو زيد، نائب مدير المستشفى للشؤون الطبية والعلاجية ومدير وحدة المناظير، والدكتور وائل أحمد عباس، رئيس وحدة الجهاز الهضمي بقسم الباطنة، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور أحمد رضوان، والدكتور محمد عز، المدرسين بقسم طب المناطق الحارة والجهاز الهضمي".

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي مستشفيات جامعة أسيوط المستمر لتطوير خدماتها الطبية المقدمة للمرضى، من خلال استخدام أحدث التقنيات المتقدمة في مجال التشخيص والعلاج.