بالصور- شيخ الإذاعيين يزور أسقف نجع حمادي للتهنئة بعيد الميلاد

قنا- عبدالرحمن القرشي:

زار فهمي عمر، عميد الإذاعيين، اليوم الخميس، نيافة الأنبا بضابا، أسقف نجع حمادي، بحضور وفد من كبار العائلات والشخصيات العامة بنجع حمادي، لتهنئة الإخوة الأقباط بأعياد الميلاد المجيدة.

وعبر فهمي عمر، شيخ الإذاعيين، عن حرصه على زيارة الإخوة الأقباط في جميع المناسبات خاصة أعياد الميلاد المجيدة، مشيرا إلى أن النسيجين يشكلون جسد وطن واحد، موجها التهنئة لجميع الأقباط في ربوع المحروسة.

من جانبه أشاد نيافة الأنبا بضابا أسقف نجع حمادي، بالزيارة الكريمة للوفد وعبر عن خالص محبته وتقديره للزوار، مشيرا إلى أن زيارة القدير فهمي عمر، وهو واحد من أهم أعلام الإذاعة المصرية عبر التاريخ هو عيد بحد ذاته، موجها التحية والامتنان لجميع الزوار متمنيا أن يديم الله على مصر نعمة الأمن والأمان