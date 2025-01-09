الأشموني يؤكد أهمية التعاون بين النواب والمحافظة لخدمة المواطنين

الشرقية -ياسمين عزت:

شدد محافظ الشرقية، المهندس حازم الأشموني، على أهمية التعاون المثمر بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لاستعراض وحل مشاكل المواطنين في دوائرهم المختلفة والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لهم في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ.

واستمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة، موجهاً الجهات التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فوراً لهم، معلقا :"جميعنا شركاء في العمل ونسعى جاهدين لتلبية احتياجات المواطن وتحقيق طموحاته.

من جانبه ثمن النواب جهود محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.