سقطت من علو.. فريق طبي ببلبيس ينقذ حياة طفلة أصيبت بكسر في الجمجمة

الشرقية -ياسمين عزت:

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي، التابعة لمديرية الشئون الصحية بالشرقية، فى إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، بإجراء عملية جراحية دقيقة بالمخ، إثر سقوطها من علو وأصيبت بكسر في عظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

قاد الدكتور محمود محمد متولي استشاري جراحة المخ والأعصاب، فريق العمل أثناء جراحة دقيقة للطفلة، بمساعدة الدكتورة علا عادل استشاري التخدير، والدكتور توفيق أبو لبن نائب مدير المستشفى، وإشراف الدكتور أنور شاهين مدير المستشفى.

من جانبه أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الطفلة حضرت إلى المستشفى، عن طريق سيارة الإسعاف فاقدة للوعي تمامًا، وتظهر عليها آثار الإصابة بكسر بالجمجمة، وبمجرد وصول الحالة تم إجراء الأشعات والفحوصات الطبية والمعملية اللازمة.

وكشفت الفحوصات عن وجود كسر بعظام الجمجمة ونزيف حاد خارج الأم الجافية، وتم على الفور تجهيز غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة دقيقة للطفلة، حيث قام فريق جراحة المخ والأعصاب بتفريغ النزيف تمامًا، وعمل تثبيت تجميلي لعظام الجمجمة بمكانها الطبيعي مرة أخرى للحفاظ على الهيئة الطبيعية والشكل الجمالي للجمجمة بعد الجراحة.

وأكد وكيل صحة الشرقية، أن الفريق الطبي حرص على عدم ترك أي أثر للجراحة لاحقًا، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الصحية تحت إشراف أطباء المخ والأعصاب وأطباء العناية المركزة للأطفال بالمستشفى.