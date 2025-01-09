لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة -صور

04:32 م الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
  • عرض 10 صورة
    نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، المنطقة الصناعية بمدينة جمصة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالبوابة رقم (٢) للمنطقة الصناعية وأعمال المنظومة الأمنية لشركة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة النظافة التي تقوم بها شركة النظافة والتجميل.

والتقى نائب المحافظ بلجنة التفتيش البيئي التي تقوم بالمرور على جميع المصانع للتأكد من معالجة الصرف الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة.

كما تفقد نائب المحافظ إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي مشيدا بمستوى التجهيزات بالشركة، حيث تضم أحدث أجهزة المعالجة.

كما تفقد العدل،اعمال تجهيز غرفة التحكم بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي ستعمل بسيستم كاميرات مراقبة المنطقة الصناعية التي تغطي كامل المنطقة الصناعية من خلال (الكنترول روم) .

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تكثيف الأعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها بالمنطقة وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية لدخولها منظومة العمل الفعلي.

حضر الزيارة العميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة ومحمد عبداللطيف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والمهندس محمود فتحي رئيس مجلس إدارة شركة التوريدات والاستاذ عبدالمجيد صبرى مدير شركة الأمن والحراسه.

أحمد العدل المنطقة الصناعية جمصة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحد المشاركين في بناء السد العالي يروى كواليس أعظم عمل هندسي -فيديو وصور

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة