نائب محافظ الدقهلية يتفقد أعمال تطوير المنطقة الصناعية بجمصة -صور

أحد المشاركين في بناء السد العالي يروى كواليس أعظم عمل هندسي -فيديو وصور

محافظ أسوان يشيد بمشاركة مميزة للطالبة بسملة فخرى في مسابقة "لمحات من الهند"

الدقهلية-رامي محمود:

تفقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، المنطقة الصناعية بمدينة جمصة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالبوابة رقم (٢) للمنطقة الصناعية وأعمال المنظومة الأمنية لشركة الأمن بالمنطقة ورفع كفاءة النظافة التي تقوم بها شركة النظافة والتجميل.

والتقى نائب المحافظ بلجنة التفتيش البيئي التي تقوم بالمرور على جميع المصانع للتأكد من معالجة الصرف الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفة.

كما تفقد نائب المحافظ إحدى الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي مشيدا بمستوى التجهيزات بالشركة، حيث تضم أحدث أجهزة المعالجة.

كما تفقد العدل،اعمال تجهيز غرفة التحكم بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة والتي ستعمل بسيستم كاميرات مراقبة المنطقة الصناعية التي تغطي كامل المنطقة الصناعية من خلال (الكنترول روم) .

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تكثيف الأعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها بالمنطقة وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال الجارية لدخولها منظومة العمل الفعلي.

حضر الزيارة العميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة ومحمد عبداللطيف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية، والمهندس محمود فتحي رئيس مجلس إدارة شركة التوريدات والاستاذ عبدالمجيد صبرى مدير شركة الأمن والحراسه.