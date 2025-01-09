افتتاح مشروع وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفيات قنا الجامعية

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، مشروع تطوير وحدة مناظير الجهاز الهضمي بدعم 17 مليون من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

وأشاد الدكتور احمد عكاوي بالتعاون المستمر بين جامعة جنوب الوادي ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع والذي أثمر عن إنشاء العديد من الوحدات الطبية التي ساهمت بصورة كبيرة في مشروع تطوير مستشفيات قنا الجامعية وتوفير العديد من الخدمات الطبية لسكان إقليم جنوب الصعيد ومن بينها وحدة حضانات حديثي الولادة والأطفال المبتسرين ووحدة علاج الحروق ومشروع تطوير وحدة قسطرة القلب، حيث اكد رئيس الجامعة.

وأضاف الدكتور علي عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب ان الوحدة الحالية توفر خدمة طبية شاملة في مجال مناظير الجهاز الهضمي بإضافة العديد من التخصصات الطبية في هذا المجال، بالإشارة إلى ان كلية الطب تستضيف وتنظم على مدار العام العديد من الأنشطة العلمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية للارتقاء بالمستوى العلمي.

كما أكد الدكتور حجاجي منصور على أن مستشفيات قنا الجامعية لديها العديد من الخبرات العلمية المؤهلة لإنشاء وتشغيل مثل تلك الوحدات مما يعود بالنفع على المجتمع المحيط كما أن لمستشفيات قنا الجامعية عدد من الشراكات المتميزة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات خدمة المجتمع.

وأكد المحاسب محمد عبده مدير بنك مصر فرع مدينة قنا على الشراكة المتميزة مع جامعة جنوب الوادي في مختلف المجالات ومنها تطبيق سياسات الشمول المالي وتقديم خدمة متميزة لجميع منسوبي الجامعة وصولاً إلى المشروعات المشتركة مع مستشفيات قنا الجامعية ودعمها بأحدث الأجهزة والوحدات الطبية لتمكينها من تحقيق رسالتها.

كما استعرض الدكتور محمد تاج الدين سعيد أستاذ الجهاز الهضمي والكبد ومناظير الجهاز الهضمي بكلية الطب بجامعة جنوب الوادي مدير مشروع الأجهزة والخدمات الجديدة التي تم اضافتها من خلال مشروع التطوير والتي تشمل مناظير الموجات فوق الصوتية التشخيصية والعلاجية مع إمكانية أخذ عينة من البنكرياس والقنوات المرارية وتصريف الصفراء الانسدادية ومنظار الأمعاء الدقيقة وتشخيص حالات الأمعاء المناعية والنزيف مجهول المصدر وأجهزة الكي الحراري المتقدمة لعمل تقنيات مناظير الفراغ الثالث لعلاج اكانيزيا المريء وتقشير الأورام السطحية بالإضافة الى وحدة ارشفة الكترونية ووحدة تعقيم أوتوماتيكي.