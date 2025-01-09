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تغير جنسها من أنثى إلى ذكر.. سمكة "نابليون" العجيبة تظهر مجددا في مرسى علم - صور

03:58 م الخميس 09 يناير 2025
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كتب - حسام الدين أحمد:

رصد عدد من الغواصين من عشاق الحياة البحرية، ظهور سمكة نابليون العملاقة مجددًا قبالة سواحل مدينة مرسى علم في البحر الأحمر.

ووثق الغواصون الظهور الثاني للسمكة النادرة في الفترة الأخيرة، بعد أن ظهرت لأول مرة قبل شهرين تقريبًا.

تعتبر سمكة نابليون من الأنواع المهددة بالانقراض، وهي واحدة من الأسماك الكبيرة التي تعيش طويلاً، حيث قد يصل عمرها إلى 50 عامًا ووزنها إلى 200 كيلوجرام.

تشتهر سمكة نابليون بوجود سنام على رأسها، الذي يشبه قبعة نابليون بونابرت، مما منحها اسمها، كما تتميز بقدرتها على تغيير جنسها من أنثى إلى ذكر، بالإضافة إلى خجلها الشديد وحركتها البطيئة.

سمكة نابليون مرسى علم البحر الأحمر
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