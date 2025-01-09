بعد 5 أيام من غرقه.. العثور على جثمان صياد الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

نجحت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بفريق من الغواصين المتطوعين، صباح اليوم الخميس، في انتشال جثمان صياد، وذلك بعد 5 أيام من غرقه بالقرب من الميناء الشرقي في بحري.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد تعرض صياد للغرق بدائرة القسم، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص غرق المدعو "محمد هشام علي أبو سيف"، 29 سنة، صياد، إثر سقوطه من المركب في منطقة بحري بالإسكندرية، ولم يتم العثور على جثمانه حتى الآن.

وأوضح إيهاب المالحي، قائد فريق "غواصين الخير" بالإسكندرية، أن المذكور كان يعمل على مركب في عرض البحر لمدة يومين وأثناء عودتهم للميناء فجر الأحد الماضي وقبل دخولهم الرصيف سقط من على المركب.

وأضاف أن زملائه لفوا المركب في محاولة لإنقاذه إلا أنه غطس واختفى في البحر، مشيرًا إلى أنه جرى الدفع بفريق من الغواصين رفقة فريق من الإنقاذ النهري ونجحوا في انتشال الجثمان اليوم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.