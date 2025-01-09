محافظ الوادى الجديد يخفض مديونيات الصيادين ببحيرة مفيض باريس

الوادي الجديد -محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث إجراءات عمليات الصيد ببحيرة باريس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين، ومجموعة من الصيادين.

ووجه المحافظ خلال اللقاء بعدد من القرارات جاء أهمها المراقبة الدورية على السيارات المحملة بالأسماك، وتشديد الرقابة على المنافذ للتأكد من تحصيل مستحقات الدولة.

كما شدد على التزام الصيادين بتوريد حصة المحافظة من الأسماك لطرحها بمنافذ الوحدات المحلية بأسعار مخفضة تخفيفًا عن كاهل المواطنين وتذليل كافة العقبات أمام مجموعات الصيد بالبحيرة، وتثبيت رسوم الصيادين المقرر دفعها شهريًا، وتخفيض مديونية الصيادين 50 ٪ يتم دفعها على عدة أقساط على مدار العام.