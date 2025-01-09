حفلة تعذيب وهتك عرض استمرت 15 يومًا.. ماذا حدث في شقة "ديلر الإسكندرية"| تفاصيل صادمة

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق تاجر مخدرات إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، واستمرار حبس اثنين آخرين على ذمة القضية، لاتهامه بخطف واحتجاز وهتك عرض سيدة.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الحي عبد بقوش، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد، والمستشار أيمن إبراهيم درويش، والمستشار هيثم وجيه حماد.

ترجع وقائع القضية رقم 23260 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة باب شرقي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم تفيد احتجاز متهم لسيدة بمسكنه لمدة 15 يومًا وتعذيبها والتعدي عليها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها "هـ.م.م" 28 سنة، أدمنت تعاطي المواد المخدرة، وأدخلتها أسرتها إحدى مصحات علاج الإدمان في الإسكندرية، للتعافي من تعاطي المخدرات.

ووفقًا لأوراق القضية، تعرفت المجني عليها خلال فترة تواجدها في المصحة على سيدة تدعى "هـ.ع"، وتوجهت إليها بعد خروجها عندما أصابها أعراض انسحاب المواد المخدرة من الجسم.

واصطحبت المذكورة المجني عليها إلى منزل المتهم الأول "ر.أ.م" والذي يتاجر في المواد المخدرة، والذي طلب منهما الصعود إلى شقته السكنية، وقدم للمجني عليها مشروب ما جعلها تغيب عن الوعي.

وتبين من التحريات أن المجني عليها عندما أفاقت وجدت نفسها دون صديقتها واحتجزها المتهم داخل شقته لمدة 15 يومًا تعدى عليها خلالها بالضرب والإيذاء ما تسبب في إصابتها.

وبحسب القضية، اعتدى المتهم جنسيًا على المجني عليها عدة مرات دون رضاها أمام زوجته وأبنائه وقام بتصويرها، وقيدها بجنزير حديدي، إلا أنها تمكنت من الهرب بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثالث.