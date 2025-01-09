محافظ جنوب سيناء يتفقد استعدادات شرم الشيخ لاستقبال مهرجان الهجن -صور

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جنوب سيناء – رضا السيد :

تفقد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، مضمار الهجن بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة المهرجان العربي للهجن والتراث، والمقرر انطلاقه يومي 15 و16 من يناير الجاري.

وتجول المحافظ داخل المضمار، كما تفقد قرية التراث البدوي والتجهيزات الخاصة بالمعروضات اليدوية السيناوية.

وشدد المحافظ، على مراعاة الدقة في التجهيز والاستعداد الأمثل للمهرجان وضرورة زيادة عدد العارضين وتنوع المعروضات السيناوية في القرية التراثية، تمهيدًا للمشاركة في المعارض العربية.

وكما شدد على الشركة المنفذة بإنهاء كافة التشطيبات الجارية على أكمل وجه استعدادًا لإعادة افتتاح منطقة الهجن والتراث، التي تعد وجهه سياحية فريدة ومتنوعة.

وقال المحافظ، إن هذا المهرجان يعد بمثابة العيد القومي الخامس للهجن بجنوب سيناء، تزامنًا مع ذكرى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الصرح العالمي، الذي أصبح قبلة لرياضة الهجن على أرض المحافظة، ومن المقرر أن ينطلق المهرجان بمشاركة 6 دول عربية "السعودية، الإمارات، الأردن، البحرين، قطر، الكويت"، و17 محافظة مصرية، بحضور عدد من الوزراء والسفراء والسائحين الأجانب.

وأشار إلى أن المهرجان يتضمن 20 شوط، بواقع 10 أشواط عالمية، و10 محلية، تتضمن الجائزة الكبرى للفائز الأول سيارة، والعديد من الجوائز المادية، موضحًا أن المهرجان يهدف في المقام الأول إلى تنشيط السياحة، وإحياء التراث السيناوي.

ولفت إلى أنه سيجري افتتاح قرية التراث البدوي على هامش فعاليات المهرجان، والتي تعد سوق مفتوح لعرض المنتجات التراثية السيناوية، مما يعد دعوة لتعرف السائحين على هذه المشغولات، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.