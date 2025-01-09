محافظ الدقهلية: صرف 130.6 مليون جنيه لشباب الخريجين لتمويل مشروعات صغيرة

الدقهلية- رامي محمود:

وافق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على صرف الدفعة 193 من حساب قروض جهاز تشغيل شباب الخريجين بدون فوائد دفعة شهر ديسمبر الماضي، وذلك بإجمالي 800 ألف جنيه موزعة على 10 وحدات محلية بمراكز ومدن المحافظة.



وقال "مرزوق" إن عدد من استفاد من الدفعة الجديدة 25 شابًا وفتاة (14 من الذكور -11من الإناث) وذلك لإقامة مشروعاتهم.

وأضاف أنه بذلك يكون إجمالي المبالغ المنصرفة من جهاز شباب الخريجين للشباب لإقامة مشروعاتهم حتى تاريخه بلغت 130.6 مليون جنيه استفاد منها 13525 شاب وفتاة منهم (6416 ذكور - 7109 إناث).

جاءت موافقة و تصريحات"محافظ الدقهلية" بناء على التقرير الذي عرضته وفاء عثمان مدير عام جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة.

وأكد "مرزوق" على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



وأكد محافظ الدقهلية ضرورة التوعية بالفرص التمويلية والقروض التي يقدمها جهاز تشغيل شباب الخريجين لتعريف الشباب بها والتأكيد علي منحه القروض بدون فوائد لتمكين الشباب من اقامة مشروعات انتاجية تستهدف توفير حياة كريمة لهم وذلك دعما لفكرة التشجيع على العمل الحر.