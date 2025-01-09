لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كاميرات المراقبة كشفت معاناته.. محافظ الدقهلية يوفر مأوى لرجل مسن ينام في الشارع -صور

11:55 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ الدقهلية يوفر مأوى لرجل مسن ينام في الشارع (4)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الدقهلية يوفر مأوى لرجل مسن ينام في الشارع (2)
  • عرض 4 صورة
    محافظ الدقهلية يوفر مأوى لرجل مسن ينام في الشارع (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الدقهلية-رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مكان لائق وتوفير الرعاية الاجتماعية لرجل مسن "بلا مأوى" متواجد بمنطقة مساكن الشناوي.

جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وشاهده عبر كاميرات المراقبة ينام فى الشارع، مساء أمس، حيث كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير مأوى للرجل المسن وتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية له.

ووجه محافظ الدقهلية، الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية الكاملة له.

من جهتها نفذت مدير مديرية التضامن الإجتماعي عن طريق وحدة التدخل السريع توجيهات المحافظ بالتوجه لمكان تواجد الرجل المسن بمنطقة مساكن الشناوي بمدينة المنصورة، وتمت دراسة الحالة الاجتماعية الكاملة له وإيداعه فى إحدى دور الرعاية بالمنصورة.

محافظ الدقهلية رجل مسن اللواء طارق مرزوق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميا.. الجنرال جوزيف عون رئيسا للبنان
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر