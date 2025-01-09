كاميرات المراقبة كشفت معاناته.. محافظ الدقهلية يوفر مأوى لرجل مسن ينام في الشارع -صور

فارق 20 درجة.. لماذا نشعر بالدفء في شرم الشيخ والبرودة في سانت كاترين؟ -صور

الدقهلية-رامي محمود:

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير مكان لائق وتوفير الرعاية الاجتماعية لرجل مسن "بلا مأوى" متواجد بمنطقة مساكن الشناوي.

جاء قرار المحافظ بعد رصده للحالة عن طريق الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة وشاهده عبر كاميرات المراقبة ينام فى الشارع، مساء أمس، حيث كلف باتخاذ اللازم من إجراءات لتوفير مأوى للرجل المسن وتوفير جميع سبل الرعاية الاجتماعية والصحية له.

ووجه محافظ الدقهلية، الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية الكاملة له.

من جهتها نفذت مدير مديرية التضامن الإجتماعي عن طريق وحدة التدخل السريع توجيهات المحافظ بالتوجه لمكان تواجد الرجل المسن بمنطقة مساكن الشناوي بمدينة المنصورة، وتمت دراسة الحالة الاجتماعية الكاملة له وإيداعه فى إحدى دور الرعاية بالمنصورة.