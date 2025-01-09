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تدشين أول وحدة فحص للاعتلال الشبكي للأطفال المبتسرين بمستشفى رمد المنصورة -صور

11:52 ص الخميس 09 يناير 2025
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    تدشين أول وحدة فحص للاعتلال الشبكي للأطفال (4)
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    تدشين أول وحدة فحص للاعتلال الشبكي للأطفال (5)
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    تدشين أول وحدة فحص للاعتلال الشبكي للأطفال (2)
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الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، تدشين وحدة فحص الاعتلال الشبكي فى الأطفال المبتسرين (ROP) وبدء العمل بها كأول وحدة من نوعها بصحة الدقهلية ، بمستشفى رمد المنصورة .

وأضاف وكيل الوزارة، أن الوحدة مجهزة بالتقنيات الطبية اللازمة لفحص المبتسرين تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتخصصين في الاكتشاف المبكر والعلاج للاعتلال الشبكي لدى الأطفال حديثي الولادة.

كما لفت أن تشغيل الوحدة الجديدة تتويجا لسعى صحة الدقهلية المستمر فى توفير أحدث التقنيات الطبية داخل مستشفياتها التي تتمتع بكوادر طبية على أعلى مستوى من الكفاءة والقدرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة أن الوحدة الجديدة للاعتلال الشبكي في الأطفال المبتسرين (ROP) تأتي خدمة متميزة ومتفردة لخدمة أهلنا بالمحافظة والمحافظات المجاورة،وتتستقبل الحالات طوال أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

وحدة فحص للاعتلال الشبكي الأطفال المبتسرين مستشفى رمد المنصورة
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