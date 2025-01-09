المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصدرت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، حكمًا بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه على عامل بتهمة الاتجار في مادة الشابو وجوهر الحشيش المخدرين، وحيازة سلاحين ناريين بمدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ضياء الدين أحمد دهيس نائب رئيس المحكمة و علاء الدين سيد عبد المالك عضو المحكمة وأمانة سر عادل أبوالريش وزكريا حافظ .



تعود وقائع القضية رقم 12780 لسنة 2024 جنايات ثان أسيوط إلى ورود معلومات لمعاون وحدة مباحث قسم شرطة ثان أسيوط، تفيد بقيام "شنودة. م. ح"، 31 عامًا، عامل، مقيم بقرية درنكة بمركز أسيوط، بالاتجار في المواد المخدرة "الشابو والحشيش" في منطقة الوليدية.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد معاون مباحث قسم ثان أسيوط قوة من أفراد الشرطة السريين لاستهداف مكان تواجد المتهم. وتمكنت القوة من ضبط المتهم وبحوزته حقيبة تحتوي على 4 قطع كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، و2 فرد خرطوش محلي الصنع، وعلبة سجائر بداخلها كيس بلاستيكي يحتوي على مادة الشابو المخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 800 جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاحين الناريين بقصد الدفاع عن تجارته، والمبلغ المالي كحصيلة لبيع المواد المخدرة.