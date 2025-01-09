حريق في شقة برأس التين بالإسكندرية.. الدفع بـ 3 سيارات إطفاء - صور

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الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اندلع حريق، صباح اليوم الخميس، بشقة سكنية بالطابق الخامس بعقار في منطقة رأس التين بحي الجمرك، ما أسفر عن التهام النيران لمحتوياتها، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم الجمرك يفيد ورود بلاغ باندلاع حريق بعقار بشارع أغا الشارع المجاور لحارة قراقيش بمنطقة رأس التين ببحري.

انتقل ضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وإسعاف إلى موقع الحريق، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه مكون من أرضي و10 طوابق علوية.

وكشفت المعاينة نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس علوي بالعقار المشار إليه، ما تسبب في التهام النيران لمحتوياتها دون حدوث إصابات.

جرى السيطرة على النيران ومحاصرتها ومنع امتدادها لباقي طوابق العقار.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.