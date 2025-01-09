الملاكى نزلت الترعة.. مصرع مواطن ونجله في حادث انقلاب سيارة بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مواطن وابنه مصرعهما غرقًا في ترعة الفاروقية عقب انقلاب سيارتهما الملاكي بترعة الفاروقية المجاورة للطريق الزراعي الشرقي بدار السلام محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي في ترعة الفاروقية دائرة المركز.

نتج عن الواقعة مصرع "حسني. أ"50 عامًا، ونجله "كاراس" 14 عامًا، وجرى نقلهما لمشرحة مستشفى دار السلام المركزي، واستخراج السيارة من الترعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.