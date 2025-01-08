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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة بكفر الشيخ

10:26 م الأربعاء 08 يناير 2025

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث انقلاب سيارة بكفر ا

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي بنطاق مركز مطوبس في كفر الشيخ.

واستقبل مستشفى رشيد المركزي في محافظة البحيرة حالتي وفاة، ومصاب واحد، ضحايا الحادث، وذلك لقرب المستشفى من موقع الحادث.

وتبين مصرع كل من "محمود.ع.م" و"محمود.م.إ"، وإصابة "خالد.أ.م"، مقيمين بمركز مطوبس، ووفق ذلك جرى إيداع الجثتين بمشرحة مستشفى رشيد المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تجرى الإسعافات الطبية للمصاب.

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