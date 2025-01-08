إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بـ"أسيوط الجديدة"

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب 6 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل، بطريق أسيوط الجديدة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أسيوط الجديدة، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل بمدخل المدينة ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة وتروسيكل بدون لوحات معدنية، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجديدة، ومستشفى الشاملة.

حُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.