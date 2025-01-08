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لليوم الرابع.. جهود مكثفة لانتشال جثة عامل انهارت عليه بئر في بقنا

06:42 م الأربعاء 08 يناير 2025

تنقيب عن الاثار

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قنا_عبدالرحمن القرشي :

تواصل الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الأربعاء، جهودها لليوم الرابع في البحث عن عامل انهارت عليه بئر بعمق 25 مترًا خلال الحفر للتنقيب عن الآثار بمنطقة حاجر الجبل بمركز الوقف شمالي محافظة قنا.

البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة الوقف يفيد بورود بلاغ منذ 4 أيام بانهيار بئر عمقها 25 مترًا خلال الحفر في منطقة حاجر الجبل التابعة لدائرة المركز.

وتبين أن العامل يبلغ من العمر 40 عامًا، من قرية أبو دياب مركز دشنا، وانهارت عليه بئر خلال الحفر للتنقيب عن الآثار في جبال الوقف، ومنذ 4 أيام والحماية المدنية تحاول انتشال جثمانه من أسفل الأنقاض وما زال البحث مستمر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتكثيف الجهود لانتشال جثمان العامل من أسفل الأنقاض.

مديرية أمن قنا التنقيب عن الآثار مركز الوقف قرية أبو دياب قنا
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