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رائحة دخان.. ماذا حدث في قطار "أسوان الإسكندرية" بمحطة دراو؟

06:26 م الأربعاء 08 يناير 2025

قطار أسوان الإسكندرية

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أسوان - إيهاب عمران:

قال مصدر مسئول بسكك حديد أسوان إنه لا صحة لاندلاع حريق بأحد القطارات التي غادرت محطة أسوان، مؤكدًا أن القطار رقم 163 "أسوان الإسكندرية" قد غادر محطة أسوان وعند توقفه بمحطة "دراو" حدث احتكاك الفرامل بعجل إحدى العربات مما نتج عنه لهب بسيط انبعثت منه رائحة دخان نتيجة هذا الاحتكاك الشديد.

وأضاف، أنه تمت السيطرة على الموقف تمامًا ونزول ركاب العربة على رصيف محطة دراو، وتحرك القطار بعدها بنصف ساعة بعد التأكد من سلامة العربة، وواصل القطار رحلته بعد ذلك في طريقه إلى الإسكندرية وهي محطته الأخيرة المحددة له.

قطار أسوان الإسكندرية محطة دراو سكك حديد أسوان اندلاع حريق بأحد القطارات
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