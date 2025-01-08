رئيس الوزراء الأسبق: الوطن محاط بمؤامرات لا يمكن مقاومتها إلا بداخل قوي

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الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الوطن محاط بمؤامرات ومصالح ومخاطر لا يمكن مقاومتها إلا بداخل قوي وحالة من حالات التكاتف والتناغم، مؤكدًا أن الداخل القوي للبلاد هو الفيصل في مواجهة التهديدات الداخلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بعنوان "رومانسية وطن"، أدارها الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، بحضور عدد كبير من المفكرين والمثقفين.

وتحدث "شرف" عن "مشروع الوطن" قائلًا إن هذا المشروع الوطني يعتمد على رسائل تهدف لترسيخ مفهوم المواطنة والهوية الوطنية، ويجب أن يشارك فيه الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في قطاعات التعليم والإعلام والفنون، لافتًا أن هذا المشروع يعتمد على قوة الداخل وإعمال العقل.

وأشار إلى أهمية تعظيم دور العقل والتفكير المنطقي، كما استعرض القيم المضافة التي يشكلها العقل، والتي تشمل التفكير في المستقبل، والنقل الحضاري، والارتباط بالقيمة الإنسانية.

كما تحدث عن الحالة الوطنية التي سادت في الفترة من يونيو 1967 وحتى انتصارات أكتوبر 1973 وأطلق عليها "حالة أكتوبر"، وهي حالة من الانتماء الجمعي تجلت فيها رومانسية الوطن، قامت على الالتفاف الوطني وظهرت فيها تضحيات فردية مذهلة واندمجت فيها كل مؤسسات الدولة لاسترداد الكرامة الوطنية.