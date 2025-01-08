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15 يوما على الرصيف في عز البرد.. إنقاذ مسنة تركها زوجها وأبناؤها في الشارع بالمحلة

05:18 م الأربعاء 08 يناير 2025
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  • عرض 3 صورة
    إنقاذ مسنة تركها زوجها وأبناؤها في الشارع بالمحلة
  • عرض 3 صورة
    إنقاذ مسنة تركها زوجها وأبناؤها في الشارع بالمحلة
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الغربية - مروة شاهين:

نجح فريق التدخل السريع، التابع لمديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، فى إنقاذ سيدة بلا مأوى وليس لها أحد يرعاها، وكانت تقيم منذ 15 يوما على الرصيف، بجوار إحدى الكافتريات بمساكن الشركه، بمدينة المحلة الكبرى وتم التعامل معها بالأمس بعد التحرى عن بياناتها وإدخالها اليوم إلى إحدى دور الرعاية.

جاء ذلك بعد أن تلقى فريق التدخل السريع، بلاغاً بالأمس بوجود مواطنة تقيم على الرصيف الخاص بكافتريا، كائنة بمساكن الشركة بالمحلة الكبرى وأن صاحب الكافتريا، يقوم على رعايتها.

وتبين أن السيدة تعاني من تأخر فى الذكاء ومن بعض كلماتها تبين أنها من مدينة مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ، وبجمع المعلومات اللازمة، تبين أن زوجها يعمل عجلاتي، ومقيم قرية برمبال، وتركها منذ سنوات، ولديها 3 أبناء و5 أشقاء، ذكر و4 بنات جميعهم متزوجين ولا أحد يهتم بها وهذه ليست المرة الأولى التى يتم فيها تواجدها بمحافظات مختلفة.

وبالعرض عليها بما توفره الدولة من أماكن لمثل حالتها لم ترغب فى بادئ الأمر، وتم الحديث معها وإقناعها وافقت بعد ذلك بأنها ترغب بإدخالها أحد دور الرعاية، وتم التنسيق وعمل الإجراءات القانونية اللازمة، جرب إدخالها دار الرعاية الاجتماعية للمسنين.

إنقاذ مسنة فريق التدخل السريع التضامن الاجتماعى بالغربية إنقاذ سيدة بلا مأوى
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