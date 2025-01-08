انهيار أرضي بمحور اللواء سمير فرج في الأقصر.. وتحرك عاجل من المحافظ

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الأقصر- محمد محروس:

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر موقع انهيار أسفل محور اللواء الدكتور سمير فرج بالطريق المؤدي لقرية العشي بمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، وذلك بحضور أحمد أبو عيش رئيس مدينة الزينية والمهندسة إلهام شيبانى مدير مديرية الطرق.

وأوضحت مدير مديرية الطرق أن الانهيار أسفل محور اللواء الدكتور سمير فرج بالطريق المؤدي لقرية العشي بمركز الزينية نتج عنه سقوط الصدادات الموجودة بجانب الطريق بمصرف العشي الموازي للطريق، ووفقاً لتوجيهات محافظ الأقصر بالتنسيق ما بين مديرية الطرق ومجلس مدينة الزينية سيتم رفع الصدادات "نيو جيرسي" وردم مكان الانهيار بالتنسيق مع هندسة الصرف بالأقصر كحل مؤقت لحين عمل الدراسات اللازمة ومعالجة الانهيار كلياً.