إطلاق مشروع لتثبيت الكثبان الرملية شمال الخارجة في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الجارية بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

حيث تفقد أعمال توسعة الطريق من ميدان الساعة حتى بوابة مركز شباب الخارجة لعمل ساحة انتظار سيارات على جانبي الطريق.، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال، وإعادة الأكشاك الموجودة على جانبي الطريق بعد تطويرها وإظهارها بمظهرٍ معاصر.

كما تفقّد مشروع زراعة وتثبيت الغرود الرملية، المقام بمحيط محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا باستكمال زراعة المنطقة لإيقاف زحف الكثبان والحفاظ على البيئة، وتخصيص 25 ٪ من عائد مشروع زراعة النخيل المجاور للمنطقة لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.