لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إطلاق مشروع لتثبيت الكثبان الرملية شمال الخارجة في الوادي الجديد

04:14 م الأربعاء 08 يناير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الجارية بمدينة الخارجة، يرافقه الأستاذ جهاد متولي رئيس المركز.

حيث تفقد أعمال توسعة الطريق من ميدان الساعة حتى بوابة مركز شباب الخارجة لعمل ساحة انتظار سيارات على جانبي الطريق.، موجهًا بسرعة إنهاء الأعمال، وإعادة الأكشاك الموجودة على جانبي الطريق بعد تطويرها وإظهارها بمظهرٍ معاصر.

كما تفقّد مشروع زراعة وتثبيت الغرود الرملية، المقام بمحيط محطة تنقية مياه الشرب الخاصة بالعاصمة الإدارية للمحافظة، مُوجهًا باستكمال زراعة المنطقة لإيقاف زحف الكثبان والحفاظ على البيئة، وتخصيص 25 ٪ من عائد مشروع زراعة النخيل المجاور للمنطقة لصالح مركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.

محمد الزملوط جهاد متولي الوادي الجديد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انهيار أرضي بمحور اللواء سمير فرج في الأقصر.. وتحرك عاجل من المحافظ

إعلان

إعلان

وزير الصحة يكشف نسبة المصابين بفيروس HMPV في مصر
فيروس HMPV.. الحكومة تصدر بيانا مهما بشأن الأعراض وتحذير لهذه الفئات
نص كلمة الرئيس السيسي في أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء اليونان.. ماذا ناقش اللقاء؟
كنز جحوتي.. ماذا وجدت البعثة الأثرية في الدير البحري بالأقصر؟- فيديو وصور