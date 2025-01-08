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"الملاكى دخلت في عمود".. إصابة 3 شباب في حادث على طريق سفاجا بقنا

04:14 م الأربعاء 08 يناير 2025

سيارة اسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب 3 شباب، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة عند الكيلو 6 طريق "قنا - سفاجا" في بندر قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي في عمود إنارة على طريق قنا سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

وبعد الفحص تبين إصابة كلًا من "يوسف.م.ز، يبلغ من العمر 18 عامًا، وإبراهيم ج.ب، يبلغ من العمر 18 عامًا، وموسى.م.و، يبلغ من العمر 19 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

إصابة شباب طريق سفاجا قنا
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