كيلو الفراخ البيضاء بـ 97 جنيه.. أسعار الدواجن بمحافظة جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد أسعار الدواجن بمحافظة جنوب سيناء حالة من عدم الاستقرار، وارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم لتصل إلى 97 جنيه للكيلو.

قال محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بجنوب سيناء، إن أسعار الدواجن تباينت اليوم الأربعاء، ليصل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة إلى 93 جنيه ، بينما يصل إلى المستهلك بالمحلات بسعر 115 جنيه، وارتفع سعر كيلو الفراخ الساسو إلى 85 جنيه بالمزرعة ليصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيه .

وأوضح رئيس الغرفة التجارية في تصريح اليوم، أن أسعار الفراخ البيضاء ارتفعت أيضًا بالمزارع لتصل إلى 85 جنيها للكيلو، وللمستهلك بالمحلات 97 جنيه، بينما استقر سعر كيلو الفراخ الروزي في المزرعة على 90 جنيه، ويصل إلى المستهلك بالمحلات بسعر 110 جنيه.

على جانب آخر، قال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن المديرية تعمل على توفير الدواجن بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، من خلال توفير السيارات المتنقلة، ويصل سعر بانيه فراخ إلى 50جنيه، و كبدة وقوانص 35 جنيه، وراك فراخ 85 جنيه، دبوس فراخ 130 جنيه.







