الفوج الرابع من السوريين يغادر مصر إلى وطنهم عبر البحر

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جنوب سيناء – رضا السيد:

غادر الفوج الرابع من السوريين عبر ميناء نويبع البحري، اليوم الأربعاء، على متن العبارة "آيلة، وبلغ عددهم 132 شخصًا ليصل إجمالي عدد المغادرين منهم عبر الميناء 300 منذ بدء رحلات العودة.

وأكدت إدارة الميناء، أن عملية المغادرة جرت وسط تنظيم محكم وإجراءات سلسة لضمان راحتهم وسلامتهم، وذلك ضمن التعاون المثمر بين كافة الجهات المعنية في مصر والأردن.

كما أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر، التزامها بتعزيز الخدمات المقدمة، وتطوير البنية التحتية في جميع موانئها، لضمان حركة نقل بحرية آمنة وسريعة، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري.

وقال اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، إن الهيئة تواصل تقديم كافة التسهيلات اللوجستية والإنسانية بالتعاون مع السلطات الأردنية، لضمان عبور سلس وآمن للمسافرين السوريين، موضحًا أن هذه الجهود تأتي في إطار الالتزام الإنساني لجمهورية مصر العربية بدعم الأشقاء السوريين وتيسير تنقلاتهم، وفقًا للمبادئ والقوانين الدولية.

وأكد أن التنسيق مع إدارة ميناء نويبع وسلطات الجمارك والهجرة والجوازات ساهم في تسهيل جميع الإجراءات دون أي تأخير.

على جانب آخر، أعرب المسافرون عن شكرهم وتقديرهم لحسن التنظيم وسرعة الإجراءات وحفاوة الاستقبال، مما يعكس متانة العلاقات الأخوية والإنسانية بين الدول العربية.