غش انتهى بمحاولة انتحار.. رسالة من شيخ الأزهر لطالبتي كلية الدراسات الإسلامية بالزقازيق

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الشرقية - ياسمين عزت:

أجرى الدكتور سلامة داوود رئيس جامعة الأزهر زيارة للاطمئنان على الحالة الصحية لطالبتى كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق.

جاء اللقاء رفقة الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمانى أبو هاشم عميد الكلية والدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث، الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك بمبنى الجراحة الجديد بمستشفى جامعة الزقازيق.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، أن الحالة الصحية للطالبتين مستقرة ومطمئنة، مبلغا الطالبتين وذويهم رسالة الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر الشريف بالاهتمام البالغ بحالتهن الصحية، مؤكدا حرص الجامعة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهن حتى تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى.

وأشار رئيس جامعة الأزهر الشريف أنه سيتم تأجيل الامتحانات للطالبتين حرصا على مستقبلهن

وأن الأسئلة الامتحانية كانت فى متناول الطالب المتوسط وما حدث هو تصرف فردى، لافتا أن جامعة الأزهر والعاملين بها جميعهم فى خدمة أبنائنا الطلاب وخدم للعلم والمعرفة ونراعي دائما النواحي المعنوية والنفسية للطلاب حتى يشعروا أن الأزهر الشريف جامع وجامعة وأن فضيلة الإمام أحمد الطيب معنى بأمر الطالبتين ودائم السؤال عنهن للاطمئنان على حالتهن الصحية.

وفى نهاية زيارته أشاد رئيس جامعة الأزهر بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للطالبتين مقدما الشكر للمسؤولين بالجامعة داعيا الله أن يمن بالشفاء العاجل على الطالبتين وجميع مرضى المسلمين.

وشهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في الزقازيق واقعة مؤسفة، حيث حاولت طالبة بالفرقة الأولى الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، ما تسبب في إصابتها وإصابة طالبتين أخرتين.

صرحت الدكتورة أماني هاشم، عميد الكلية، أن الطالبة "مريم.ه" أقدمت على الانتحار بعد ضبطها متلبسة بالغش باستخدام هاتف محمول أثناء امتحان الفترة الصباحية.

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