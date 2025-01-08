جامعة الزقازيق تعلن عن النسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم"

الشرقية- ياسمين عزت:

أعلنت جامعة الزقازيق عن انطلاق النسخة الثانية من مسابقة "بداية حلم" وذلك تحت رعاية د. خالد الدرندلي رئيس الجامعة، ود.هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والتي تهدف لتعزيز روح الإبداع والابتكار بين طلاب وطالبات الجامعة وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في المبادرات المجتمعية.

أكد رئيس الجامعة أن المسابقة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية، تمثل فرصة فريدة لدعم الطلاب الموهوبين وأصحاب الأفكار المبتكرين، حيث تسعى إلى تمكين الشباب من تحقيق أحلامهم وتنفيذ مبادراتهم على أرض الواقع.

في السياق ذاته، أشار د. هلال عفيفي إلى أن إدارة جامعة الزقازيق تحرص بشكل دائم على توفير الدعم اللازم لطلابها ودعتهم إلى اغتنام هذه الفرصة المميزة لإبراز قدراتهم ومواهبهم، بما يعزز من مشاركتهم في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تعتمد على عدد من معايير التقييم التي تتمثل في التميز، الواقعية، التأثير، الجدوى والتناغم.

جدير بالذكر أن المسابقة تتم من خلال مسارين: الأول يتمثل في المبادرات: وهو مخصص لدعم المبادرات المجتمعية التي تم تنفيذها بالفعل وربطها بالجهات الوطنية المختلفة، والمسار الثانى يتمثل في الأفكار ويهدف إلى دعم الأفكار المبدعة ومساعدة أصحابها في تنفيذها وتحقيقها وتمكين الشباب من تقديم حلول للمشكلات المجتمعية وتدريب الشباب على أهمية العمل المجتمعي.

وتتنوع المجالات التي تستهدفها المسابقة لتشمل الذكاء الاصطناعي، البيئة، الثقافة والهوية، التعليم، الصحة، ريادة الأعمال، الفنون، تمكين المرأة، السياحة، الرياضة، ومحال قادرون باختلاف.

كما تنص شروط المشاركة على أن يتكون الفريق من 2 إلى 5 أفراد، مع وجود مدرب Coach Mentor ضمن الفريق وأن تتراوح أعمار المتقدمين بين 18 و40 عامًا،ولا يسمح بمشاركة الفكرة نفسها أو المبادرة في حالة الفوز في مسابقات سابقة.

ويستمر التسجيل خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 مارس وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمسابقة، وسيتم اختيار أفضل خمسة مشروعات بمسار المبادرات وأفضل ثلاث أفكار بمسار الأفكار.