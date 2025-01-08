بالصورـ تشغيل المستشفى النهري الأول في الصعيد

أسيوط ـ محمود عجمي:

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تدشين وتشغيل المستشفى النهري الأول من نوعه في صعيد مصر، والذي تم إنشاؤه على ضفاف النيل بمرسى العبارات النهرية في حي شرق مدينة أسيوط.

كما أطلق خدمة الإسعاف النهري التي تهدف إلى ربط القرى والجزر النيلية بالمستشفيات الرئيسية، مما يعزز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ويضمن وصول الرعاية الصحية إلى الجميع.

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الصحية وتوفير الرعاية الطبية في كافة المناطق، تماشياً مع اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الصحية لكل مواطن، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

حضر الفعالية اللواء هشام المليجي، مستشار المحافظ لشئون الإيرادات، والدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، والدكتور محمد علي رسلان، مدير عام فرع التأمين الصحي بوسط الصعيد، والدكتور محمد جمال، وكيل مديرية الصحة للشئون العلاجية، والدكتور مصطفى محمد، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، والقبطان أسامة عبدالخالق، مستشار المحافظ لشئون العبارات النهرية، وعيون إبراهيم، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، والمهندس أسامة الليثي، نائب مدير مشروع العبارات النهرية التابعة للمحافظة.

تفقد المحافظ والقيادات الصحية والتنفيذية المستشفى النهري من الداخل، واطلعوا على الإمكانيات الطبية الحديثة التي تم تزويده بها. كما تفقدوا الإسعاف النهري الذي يعد إضافة نوعية لدعم عمليات الإنقاذ والإسعاف السريع في المناطق المطلة على نهر النيل، حيث تم تزويده بأحدث المعدات الطبية وأطقم طبية مدربة للتعامل مع حالات الطوارئ.

وأكد المحافظ أن المستشفى النهري سيشكل نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين الخدمات الصحية وتوفيرها لكل المواطنين في مختلف المناطق. وأضاف أن المستشفى يضم أحدث المعدات الطبية وغرفة عمليات وعناية مجهزة لإجراء العمليات البسيطة والسريعة، بالإضافة إلى فريق طبي مؤهل لتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وأشاد أبوالنصر بالدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير البنية التحتية للخدمات الصحية في جميع أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتحسين جودة الحياة للمواطنين.

كما وجه الشكر للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على استجابته السريعة لتجهيز المستشفى النهري، مقدماً الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في تنفيذ المشروع، ومؤكداً على أهمية التعاون المستمر بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف تحسين مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة.