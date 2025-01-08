دورات تدريبية مجانية على مهن الكروشيه والتطريز في جنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت مديرية العمل بجنوب سيناء عن فتح باب التقدم للدورات التدريبية المجانية على مهن الكروشيه والتطريز بمدينة طور سيناء، وذلك تحت رعاية محمد جبران، وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

قالت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل، إن المديرية توفر العديد من المنح والدورات التدريبية على المهن المختلفة التي يحتاجها سوق العمل للشباب راغبي العمل الحر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وفي إطار مبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضحت مدير مديرية العمل في تصريح اليوم، أنه من المقرر أن يقام التدريب بقاعة التدريب بالمديرية على يد مدربين محترفين من المشاركين في خطة التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، مشيرة إلى أنه سيجري توفير الخامات مجانًا على مدار فترة التدريب.

وأكدت أن الهدف من هذه الدورات التدريبية هو خلق فرص عمل، إعداد وتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، والمساهمة في الحد من معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، ودعم المهن الحرفية وتوفير الكوادر المؤهلة لها مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التدريب مجاني لخريجي المعاهد والمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، ويحصل المتدربين في نهاية الدورة على شهادة معتمدة من الوزارة تؤهله للعمل بشركات القطاع الخاص،

وعن المستندات المطلوبة للتقديم على الدورة التدريبية، قالت إن التقديم يكون بإدارة التدريب المهني بمديرية العمل بمدينة طور سيناء أو على إيميل المديرية، لا بد من توافر إحضار صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شخصية، صورة شهادة الميلاد، برنت تأميني.